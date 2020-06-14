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أمريكا تريده وهنا جرائمه.. اعتقال "رجل حزب اللات الأول في أمريكا اللاتينية"

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أمريكا تريده وهنا جرائمه.. اعتقال "رجل حزب اللات الأول في أمريكا اللاتينية" أمريكا تريده وهنا جرائمه.. اعتقال "رجل حزب اللات الأول في أمريكا اللاتينية"
"صعب" الذي وقع في "الرأس الأخضر".. فنزويلا ترحب والإدانة تسجنه 20 عاماً

أمريكا تريده وهنا جرائمه.. اعتقال

اعتقلت سلطات الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المرتبط بـ "حزب الله" ويواجه تهماً أمريكية بغسل أموال، إضافة إلى اتهامات بأعمال منافية للقانون في فنزويلا، وفقما ذكرت محاميته في ميامي.

ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة، فيما أكدت ماري دومينغيز، محامية "صعب"، لـ"فرانس برس"، اعتقاله من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وتتهم الولايات المتحدة "صعب" وشريكه التجاري ألفارو بوليدو، بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية.

وفي حال إدانته يواجه صعب عقوبة السجن 20 عاماً، وطبقا لمذكرة تحقيقات فدرالية أمريكية، فإن صعب (49 عاماً) يرتبط بـ "حزب الله" اللبناني منذ أكثر من 20 عاماً، ويعد رجله الأول في أمريكا اللاتينية.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن "صعب" يحاول منذ 2016 جني أرباح من استيراد مواد غذائية إلى فنزويلا، التي تعاني شحاً في المواد الأساسية، في مخطط يشمل أيضاً أبناء زوجة الرئيس نيكولاس مادورو و13 شركة في بلدان مختلفة.

ووفق "سكاي نيوز"، أفاد مسؤول أمريكي كبير لوكالة "فرانس برس"، مشترطاً عدم كشف هويته، أنه في مواجهة نقص العملات الأجنبية أوائل عام 2018، منح "صعب" احتكاراً لبيع الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من مناطق في جنوب فنزويلا.

ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان غوايدو، باعتقال "صعب"، واعتبر خوليو بورخيس، نائب الرئيس، أن "اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه".

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن "صعب" وزوجته الإيطالية كاميلا فابري، يخضعان للتحقيق في إيطاليا أيضاً بتهمة غسل أموال.حزب الله أليكس صعب سلطات الرأس الأخضر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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