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محافظ الداير يتفاعل مع لأسرة شهيد ويوجِّه بمتابعة طلباتهم فورًا

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شدَّد على توضيح آلية التعامل مع طلبات "سفلتة الأحياء"

محافظ الداير يتفاعل مع فيديو لأسرة شهيد ويوجِّه بمتابعة طلباتهم فورًا

وجَّه محافظ الداير نايف بن لبدة الجهات المعنية بمباشرة حالة مواطن، ظهر في مقطع ، ذكر فيه أنه يُصلح طريق ذوي شهيد على حسابه الخاص، ويقوم بتقديم العناية كافة لأسرة الشهيد.

وأشار "ابن لبدة" إلى أنه تم توجيه مكتب خدمات ذوي الشهداء بالمحافظة بمتابعة متطلبات الأسرة، والرفع له بشكل مباشر وعاجل لمتابعته مع الجهات المعنية بالنيابة عن الأسرة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه بالحرص الشديد على متابعة أُسر الشهداء، وتلمُّس احتياجاتهم.

وشدَّد محافظ الداير على أنه تم توجيه بلدية الداير بالتنسيق مع المجلس البلدي في توضيح الآلية الخاصة بسفلتة الأحياء، وطلبات المواطنين، وإعلانها لضمان الشفافية.

وكان مواطن في محافظة الداير قد نشر مقطع فيديو، ذكر فيه أنه يعمل على صيانة وتمهيد طريق فرعي بالأسمنت لأسرة شهيد على حسابه الخاص.

محافظ الداير محافظة الداير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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