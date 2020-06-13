أخبار عاجلة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة -
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده -
البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية -
جمهور التالتة - عفروتو: الأهلي رفض احترافي في ليل الفرنسي ولم يمنحني فرصة إثبات ذاتي -
الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا -
ملعب ONTime - رسالة هامة من:عضو مجلس اتحاد الكرة إلي عضو سابق -
ملعب ONTime - أنيس بو جلبان : أبو تريكة أفضل لاعب شاهدته اثناء فترتي مع الأهي -
٥ أكواد استرشادية.. أبرز تصريحات وزير الرياضة حول عودة النشاط الرياضي -
شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

Print
الواقع على طريق مكة- جدة السريع:

75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إنجاز 75 ٪ من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة-جدة السريع، فيما تم تركيب البوابات الإلكترونية والانتهاء من توسعة الطريق بإنشاء 16 مسارًا.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الهيئة، الأمير بدر بن سلطان، بتطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق جدة- مكة السريع، وتوفير كل التجهيزات اللازمة له، وتشغيله والاستفادة منه قبل شهر رمضان المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز، وانعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى التيسير على القادمين لمكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة، وذلك بتقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وتشمل الأعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات، وتوفير التقنيات الحديثة في التفتيش والفرز، مما يُسهم في تقليل الوقت والجهد وزيادة الكفاءة، كما يحوي عددًا من المرافق الخدمية للجهات الحكومية ذات العلاقة.

75 ٪ نسبة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي

هيئة تطوير منطة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

شبكة عيون الإخبارية