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بضربة في الرأس.. التحقيق في مقتل سوداني على يد "زميله" بمحافظة المجاردة

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بضربة في الرأس.. التحقيق في مقتل سوداني على يد "زميله" بمحافظة المجاردة بضربة في الرأس.. التحقيق في مقتل سوداني على يد "زميله" بمحافظة المجاردة
خلاف نشب بينهما تسبب في قتل أحدهما الآخر

بضربة في الرأس.. التحقيق في مقتل سوداني على يد

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المجاردة صباح اليوم حادثة مقتل وافد سوداني على يد أحد أبناء جلدته الذي يشاركه العمل في الموقع ذاته.

وتبيِّن التفاصيل أن خلافًا نشب بين مقيمَيْن من الجنسية السودانية، يعملان في إحدى ورش الآليات الثقيلة بحي التقدم، وتطوَّر الخلاف حتى قتل أحدهما الآخر بتسديد ضربة من أداة حديدية على رأسه.

وباشرت الجهات الإسعافية والأمنية مسرح الجريمة، وألقت القبض على الجاني، وبدأت الجهات المختصة فتح تحقيقاتها حول القضية.

وكان الهلال الأحمر قد باشر نقل سوداني من ورشة معدات ثقيلة على طريق قرن الميفا بالمجاردة بعد تعرُّضه لضربة قوية ومباشِرة على الرأس بأداة حادة من قِبل شخص آخر سوداني نتيجة خلاف بينهما على أمور مالية، أدت لوفاته أثناء نقله للمستشفى، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم إيداع الجاني التوقيف تمهيدًا لتحويله للنيابة العامة.جريمة قتل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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