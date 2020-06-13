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بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

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بمساندة دوريات الأمن ومصادرة نصف طن خضار وفواكه

بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

داهمت فرق من بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، موقعين للباعة الجائلين بحي مشرفة شمال المحافظة تساندها دوريات الأمن، وأسفرت المداهمة عن إتلاف وإزالة 19 عربة وبسطات خشبية، كما تمت مصادرة نصف طن من الخضروات والفواكه تمهيدًا لتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق تمكنت من مداهمة المواقع التي كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي وذلك للمخاوف من تفشي .

بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

بلدية عزيزية جدة تداهم موقعين لتجمع الباعة الجائلين

أمانة جدة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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