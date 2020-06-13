استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"

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تزامنت مع احتجاجات في دول أخرى

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب، لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن الشرطة أطلقت قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، و"تراوري" رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عامًا عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأسبوع الماضي بوجود شكوك مؤكدة بالعنصرية داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

وأثارت تصريحاته إدانة من نقابات الشرطة التي اعتبرت أن رجال الشرطة يتم تقديمهم كبش فداء بسبب أمراض اجتماعية عميقة الجذور.

وجرت احتجاجات في دول أخرى اليوم، بما في ذلك في العديد من المدن الأسترالية وتايبه وزوريخ ولندن.فرنسا