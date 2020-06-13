أخبار عاجلة

مساء dmc - وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة -
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده -
البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية -
جمهور التالتة - عفروتو: الأهلي رفض احترافي في ليل الفرنسي ولم يمنحني فرصة إثبات ذاتي -
الوادي الجديد تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا -
ملعب ONTime - رسالة هامة من:عضو مجلس اتحاد الكرة إلي عضو سابق -
ملعب ONTime - أنيس بو جلبان : أبو تريكة أفضل لاعب شاهدته اثناء فترتي مع الأهي -
٥ أكواد استرشادية.. أبرز تصريحات وزير الرياضة حول عودة النشاط الرياضي -
شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"

Print
استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها" استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ"عنصريتها"
تزامنت مع احتجاجات في دول أخرى

استهدفتهم بالغاز فانصرفوا بهدوء.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بـ

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، على محتجين في وسط باريس، حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من قوات شرطة مكافحة الشغب، لكنها ظلت على مسافة بعيدة في الشوارع المحيطة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن الشرطة أطلقت قنبلتي غاز مسيل للدموع وانصرف الحشد بهدوء.

وكان أنصار أداما تراوري قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي لم يحصل على تصريح من الشرطة، و"تراوري" رجل أسود كان يبلغ من العمر 24 عامًا عندما توفي في عام 2016 أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب من باريس، وعادت قضيته للظهور بسبب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأسبوع الماضي بوجود شكوك مؤكدة بالعنصرية داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية.

وأثارت تصريحاته إدانة من نقابات الشرطة التي اعتبرت أن رجال الشرطة يتم تقديمهم كبش فداء بسبب أمراض اجتماعية عميقة الجذور.

وجرت احتجاجات في دول أخرى اليوم، بما في ذلك في العديد من المدن الأسترالية وتايبه وزوريخ ولندن.فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

"العبداللطيف" ينوه بحرص المواطن السعودي على التصدي لكل مَن يحاول النيل من بلاده

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية بالسعودية

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

شبكة عيون الإخبارية