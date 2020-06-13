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بالصور.. "بلدية القريات" تغلق مستودعاً مخالفاً وتضبط 380 كجم مواد فاسدة

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"الشمري": تم تحرير المخالفات بحق المنشأة وتطبيق المصادرات

بالصور..

أغلقت بلدية محافظة القريات، اليوم السبت، مستودع أغذية في المحافظة، والتي أسفرت عنها الجولات المستمرة للبلدية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من المستودع منها تخزين الأغذية دون الحصول على ترخيص، وضبط (380) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن مراقبي صحة البيئة في بلدية القريات رصدوا أثناء جولة تفتيشية مخالفات فنية وصحية في المستودع، منها تحضير الأغذية في موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وشملت المخالفات أيضاً تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، والتخزين العشوائي للأغذية.

وأضاف "الشمري" أنه تم تحرير المخالفات بحق المنشأة المخالفة، وتطبيق المصادرات، وإغلاق المستودع، فيما تستكمل البلدية الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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