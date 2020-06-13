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حقيقة طلاق أيمي سيمر غانم وحسن الرداد

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حقيقة طلاق أيمي سيمر غانم وحسن الرداد حقيقة طلاق أيمي سيمر غانم وحسن الرداد

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأخبار حول طلاق الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد زواج استمر أكثر من 4 أعوام.

وأكدت إيمي سمير غانم، في تصريحات صحفية لها على عدم صحة هذه الشائعات قائلة: لا يوجد أى مشاكل بينها وبين زوجها الحمد لله الحياة مستقرة بينهما.

وأضافت أنها لا تعرف من وراء هذه الشائعات فقد تفاجأت بها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لا تزعجها فقد اعتدت عليها.

وكانت الفنانة أيمي سمير غانم قادت حملة للتبرع بالدم في أبريل الماضي، وداعت فيها جميع الشعب المصري للتبرع بالدم في كل مستشفيات وبنوك الدم، وذلك في ظل النقص الواضح في فروع بنوك الدم فى جميع أنحاء الجمهورية.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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