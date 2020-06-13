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أولمرت يكشف عن محاولة إسرائيلية لاغتيال نصر الله

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أولمرت يكشف عن محاولة إسرائيلية لاغتيال نصر الله أولمرت يكشف عن محاولة إسرائيلية لاغتيال نصر الله

جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن إسرائيل حاولت في العام 2006، إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان أن تغتال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لكنه نجا.

ولفت أولمرت إلى أنه تم استهداف نصرالله في حرب تموز يوليو 2006، لكنه استطاع التملص، وقال: "دمرنا الضاحية الجنوبية لبيروت تدميرا كاملا وكانت رسالة واضحة لـ"حزب الله".

وكشف أولمرت أن قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة في بغداد، قاسم سليماني، "لم يكن ضمن لائحة الأهداف في حرب لبنان الثانية"، وأضاف: "ربما تواجد سليماني في لبنان حينها، وكان في مواقع قصفناها أو شارك في اجتماعات مع نصر الله وعماد مغنية خلال الحرب وهرب معهم عند استهدافنا لهم".

وقال أولمرت أن "سليماني كان يعرف الكثير من الأمور"، وأضاف:"أؤكد أننا لم نحاول استهدافه".

المصدر: إيلاف

جي بي سي نيوز

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