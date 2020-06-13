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فتح باب القبول والتسجيل لبرامج بكالوريوس تقني القصيم.. غداً

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فتح باب القبول والتسجيل لبرامج بكالوريوس تقني القصيم.. غداً فتح باب القبول والتسجيل لبرامج بكالوريوس تقني القصيم.. غداً
عبر بوابة القبول الموحد بموقع التدريب المهني

فتح باب القبول والتسجيل لبرامج بكالوريوس تقني القصيم.. غداً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس للبنين.

وذلك للحاصلين على: دبلوم كلية تقنية، ودبلوم كلية اتصالات، ودبلوم تقني من خارج المملكة، ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، درجة جامعية متوسطة في العلوم، دبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، دبلوم تخصصات صحية، دبلوم كلية خدمة المجتمع، دبلوم معاهد التدريب الأهلي، دبلوم المعهد الوطني للتقنية، دبلوم كليات التميز.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن، إن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترتين الصباحية والمسائية للبنين، بمقر التدريب "الكلية التقنية ببريدة"، ستكون -بإذن الله- ابتداءً من الأحد 22 شوال 1441هـ، وحتى الأربعاء 3 ذو القعدة 1441هـ في التخصصات التالية: "ميكانيكا السيارات، دعم نظم الشبكات، البرمجيات، المحاسبة، الإدارة العامة، وقوى وآلات كهربائية.

وأضاف أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ودعا "المذن" جميع الراغبين في التقديم إلى ضرورة الالتزام المواعيد المحددة حتى يضمنوا قبولهم للدراسة والتدريب، داعيا الله -عز وجل- للجميع التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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