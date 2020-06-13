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والليمون..لتخسيس 7 كيلو في الأسبوع الواحد

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رجيم الماء والليمون..لتخسيس 7 كيلو في الأسبوع الواحد والليمون..لتخسيس 7 كيلو في الأسبوع الواحد

والليمون ليس نظاماً غذائياً، لأنه يسمح بتناول الأكلات اليومية، لأن الهدف من إتباع رجيم الماء والليمون هو إزالة السموم من الجسم، وبالتالي سيتم إنقاص الوزن بسرعة.

فوائد رجيم الماء والليمون

جميع الأنظمة الغذائية من أهم شروطها الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، ولرجيم الماء والليمون تساهم بشكل كبير فى خسارة الوزن.

  1. يساهم رجيم الماء والليمون في حرق السعرات الحرارية
  2. يحسن وظائف التمثيل الغذائي
  3. يمنع تخزين بالجسم
  4. يساعد على طرد السموم من الجسم
  5. يعزز الصحة العامة للجسم
  6. يساهم فى ترطيب الجسم
  7. يزيد من إشراق البشرة
  8. يمد الجسم بفيتامين "جـ" الذي يحتاجه الجسم والبشرة
  9. يساعد في ضبط مستويات الضغط بالجسم، بالتالي سيقل احتمالية التعرض للأزمات القلبية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  10. يمنع الإصابة بحصى الكلى

وصفة رجيم الماء والليمون

كل ما عليك هو مزج ثمرة واحدة من الليمون مع كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم (يتم تناوله قبل وجبه الأفطار بنصف ساعة)

ومن الممكن أن تكرر هذه الوصفة على مدار اليوم قبل الوجبات ومن الممكن أن تضيف للخليط أوراق النعناع أوالريحان الطازجة أو التفاح أو القرفة.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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