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الإيرلندي "ديفيد ماكجولدريك" باقٍ مع شيفيلد يونايتد حتى 2022

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الإيرلندي "ديفيد ماكجولدريك" باقٍ مع شيفيلد يونايتد حتى 2022 الإيرلندي "ديفيد ماكجولدريك" باقٍ مع شيفيلد يونايتد حتى 2022
بتوصية من الجهاز الفني

الإيرلندي

جدد نادي شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، عقد الإيرلندي ديفيد ماكجولدريك مهاجم الفريق، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.
وبهذا أصبح ماكجولدريك ثالث لاعب من الفريق الأول ليونايتد، الذي يدربه كريس وايلدر يوافق على تمديد استمراره مع النادي خلال الأسبوع الأخير، بعد القائد بيلي شارب ولاعب الوسط أوليفر نوروود.
وقال ماكجولدريك (32 عاماً) في بيان أصدره النادي الانجليزي: "لا يوجد مكان آخر أحب أن أمضي فيه العامين المقبلين، ولذا فأنا في غاية السعادة بالتوقيع على تمديد عقدي والاستمرار ضمن هذه المسيرة الرائعة للنادي".
ويحتل شيفيلد يونايتد المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 43 نقطة، من 28 مباراة، وكله أمل في ضمان المنافسة على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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