أخبار عاجلة

شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
افتتاح المساجد في الدوحة -
مباشر من أتلانتا .. مظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جديد -
لقاء تركي إيراني بشأن التسوية السورية -
مظاهرة سائقي تاكسي في الجزائر -
القاهرة: قد نلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة -
حريق في مستودع للأخشاب جنوب طهران -
أبرز تصريحات الرئيس بوتين حول الاضطرابات في أمريكا والسلاح الروسي -
لحظة هجوم سائق تاكسي على شرطة مرور وسط موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد "كورونا".. "الإيدز" يتفشّى في السجون الإيرانية

Print
بعد "كورونا".. "الإيدز" يتفشّى في السجون الإيرانية بعد "كورونا".. "الإيدز" يتفشّى في السجون الإيرانية
السلطات سجلت 2000 مصاب

بعد

كشف رئيس منظمة السجون الإيرانية أصغر جهانغير، اليوم (السبت)، عن وجود ألفي سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبيّن "جهانغير" أثناء حفل انتهاء مهمته وتعيين السلطة القضائية بدلًا منه محمد مهدي محمدي؛ أن عدد المعتقلين في السجون الإيرانية بلغ 211 ألف سجين، وهم محتجزون في 268 مركزاً، وفقاً لـ" اليوم".

وأضاف أن إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء.

وذكر "جهانغير" أنه مع انتشار في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 فبراير (شباط) الماضي، وبحلول نهاية مايو (أيار) الماضي، منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

اخر النهار | تقرير | روسيا تعتمد عقارا لاستخدامه في العلاج من فيروس الكورونا

اخر النهار | تقرير | روسيا تعتمد عقارا لاستخدامه في العلاج من فيروس الكورونا

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

شبكة عيون الإخبارية