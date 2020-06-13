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شاهد.. "أمانة عسير" تجمل أبها بــ800 ألف زهرة موسمية

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ضمن برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات

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في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقًا لمبادرات جودة الحياة وفقًا للرؤية وبرنامج التحول الوطني؛ زرعت أمانة منطقة عسير 800 ألف زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء بزيادة بلغت 557 ألف م2 في مدينة أبها.

وكشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن تقليم نحو 2,900 شجرة وتهذيب أكثر من 285 ألف م2 من المسطحات، إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق والساحات والميادين.

وأكد الحميدي أن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جدير بالذكر أن أمانة عسير أنهت زراعة أكثر من 602 من أشجار الجاكرندا وأشجار فيكس وبوهينيا وبونسيانا في مختلف طرقات وميادين مدينة أبها من إجمالي المستهدف لهذا العام وهو 15 ألف شجرة، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار؛ لما لها من أثر جمالي على المنطقة، بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمدينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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