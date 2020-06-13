"بلدية الليث" تطلق أسماء الشهداء على شوارع المحافظة

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أهالي الشهداء: المبادرة زادتنا فخرًا واعتزازًا بأبنائنا

أطلقت بلدية محافظة الليث أسماء الشهداء الذين استشهدوا دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي، على شوارع في المدينة، ضمن مبادرة ودراسة تقدم بها المجلس البلدي بالمحافظة.

وأعرب رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، عن اعتزازه وافتخاره بما قدّم هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن هذا الدين العظيم وأرض الوطن الغالي، مؤكدًا "أن البلدية تستشعر الدور البطولي الذي قدّمه شهداء الوطن، وما يقدّمه الجنود البواسل لأمن وسلامة هذه البلاد الغالية، سواء على الحد الجنوبي أو في الداخل، سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد من كيد الكائدين، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى قال أهالي الشهداء إن مبادرة بلدية الليث زادتهم فخرًا واعتزازًا بأبنائهم، الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم في ساحات العز والكرامة، مؤكدين أن هذه الأسماء ستظل خالدة في أذهان الجميع على مر التاريخ.

يذكر أن محافظة الليث قدمت 11 شهيدًا ذادوا بأنفسهم عن الدين، ثم الوطن والمليك.