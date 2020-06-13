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جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

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خلال حملة دهم نفذتها الجهات الأمنية في عدة أحياء بالمحافظة اليوم

جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة دهم طالت أحياء مشرفة والعزيزية وبني مالك والبوادي بمحافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات ومخالفة التباعد الجسدي، ومنع تكدس العمالة في الشوارع وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات في الطرقات.

وكثفت شرطة منطقة مكة المكرمة وجودها في الأسواق الشعبية، وأسفرت الحملة عن ضبط تجمعات ومخالفين لأنظمة التباعد الجسدي وعدم لبس الكمامة وتم فرض العقوبات بحق المخالفين.

جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

جدة.. تحرير مخالفات لعدم التقيد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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