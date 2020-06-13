التجمع الصحي الأول بالشرقية يقدّم 10 آلاف وجبة لنزلاء الحجر

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من 12 جنسية.. و25 كادرًا طبيًا وفنيًا متخصصًا يتولون رعايتهم

أسهمت الخدمات اللوجستية التي يقدمها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لنزلاء دار الضيافة الصحية للعمالة بمدينة الجبيل الصناعية في تلبية احتياجات النزلاء الذين ينتمون إلى 12 جنسية ، حيث يتم تقديم أكثر من 10500 وجبة غذائية وغسل وتعقيم سبعة آلاف قطعة ملابس خاصة أسبوعياً.

وقالت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية: أكثر من 25 كادرًا طبيًا وفنيًا متخصصًا يعملون على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال المراكز المجهزة بكافة اللوازم والتجهيزات الطبية والاحتياجات الضرورية؛ لضمان سير العمل والتأكد من سلامة الموجودين، وذلك ضمن الخطط التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت: تقدم الخدمات العلاجية لمن لديه إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة وعلاج مرضى الحالات المزمنة من الوافدين، للحد من تفشي الفيروس عبر تأمين العزل التام والآمن للمصابين وعدم اختلاطهم بالآخرين، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية في المنطقة لاسيما للحالات غير الحرجة.

وأردفت الإدارة: يتم تقديم الوجبات لنزلاء دار الضيافة الصحي بمتابعة إدارة مكافحة العدوى التي تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة تقديم الوجبات الغذائية.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز الجوانب التوعوية، لا سيما بين أوساط العمالة الوافدة لرفع مستوى الوعي من خلال أكثر من 7 لغات إضافة إلى تكثيف الجولات التوعوية في أماكن تواجد العمالة الوافدة وتقديم الخدمات الصحية في حالات الإصابة.

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