أخبار عاجلة

شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
افتتاح المساجد في الدوحة -
مباشر من أتلانتا .. مظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جديد -
لقاء تركي إيراني بشأن التسوية السورية -
مظاهرة سائقي تاكسي في الجزائر -
القاهرة: قد نلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة -
حريق في مستودع للأخشاب جنوب طهران -
أبرز تصريحات الرئيس بوتين حول الاضطرابات في أمريكا والسلاح الروسي -
لحظة هجوم سائق تاكسي على شرطة مرور وسط موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات

Print
"الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات "الغذاء والدواء" تعدّ دراسة عن استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات
تهدف لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها

انطلقت، يوم أمس الجمعة، دراسة استطلاعية وطنية، تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدراسة مدى استهلاك وتوفر المعقمات والكمامات في المملكة العربية خلال فترة "كوفيد 19".

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى استهلاك الفرد للمعقمات والكمامات الطبية للوقاية، ومدى توفر وجودة هذه المنتجات خلال فترة الجائحة.

وتستهدف الدراسة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، ومن المقرر تجميع المشاركات على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 14 يونيو.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشاريع بحثية تقوم بها الهيئة؛ لضمان توفر وسلامة ومأمونية المنتجات التي تقوم بالإشراف عليها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

مساء dmc - نصائح وإرشادات جديدة من منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

مساء dmc - نصائح وإرشادات جديدة من منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية