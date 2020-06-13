"أمانة جدة" تُغلق سوقاً شهيراً لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

بينها التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي أو توفر الكمامات

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، سوقاً شهيراً بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم توفر كمامات، مما أدى لإغلاقه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

فيروس كورونا الجديد