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بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال

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بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال بينها "قناة العالم".. إيران تتّجه لإغلاق شبكات إعلامية بسبب نقص الأموال
لا تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين

بينها

تتجه إيران إلى إغلاق عدد من القنوات والشبكات الإعلامية باللغات الأجنبية بما فيها قناة "برس تي في" وقناة العالم التي تبث باللغة العربية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلًا عن بيمان جبلي، نائب رئيس الخدمات الخارجية للبث للشبكات الإيرانية؛ إلى أن قناة العالم التي تبثّ باللغة العربية يتوقع أن يتم إغلاقها خلال أيام أو أسابيع، إلى جانب القنوات والشبكات الإعلامية الأخرى بسبب نقص في الأموال واستمرار تخفيض الإيرانية للميزانيات.

وأشار التقرير إلى أن "آيريب" الإيرانية ومحطة إذاعة "داري" التي تبث باللغة الأفغانية من كابول، تم إغلاقهما فعليًّا؛ حيث إن الحكومة الإيرانية لم تعد تستطيع دفع رسوم بث الأقمار الصناعية والتشغيل ورواتب الموظفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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