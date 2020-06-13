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"صحة مكة" تدشن عيادات "تطمن" لفحص كورونا

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"صحة مكة" تدشن عيادات "تطمن" لفحص كورونا "صحة مكة" تدشن عيادات "تطمن" لفحص كورونا
استقبال الحالات في المراكز الصحية المخصصة

دشنت صحة مكة المكرّمة عيادات "تطمن" المخصصة لإجراء الفحوص الطبية لحالات كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وقالت "صحة مكة المكرّمة": تم افتتاح العيادات لاستقبال الحالات في المراكز الصحية المخصصة لإجراء فحوصات كوفيد - 19.

وتهدف عيادات "تطمن" إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات الرئيسة بشكل كبير، حيث بلغ عددها في مكة المكرّمة سبع عيادات في المراكز الصحية التالية "المنصور- الخالدية - شرائع المجاهدين - حدا - أبوعروة - غران بقطاع خليص - مستشفى الكامل".

وأضافت "صحة مكة": العيادات تستقبل أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة – ضيق في التنفس – سعال" وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويكون استقبال المرضى فيها دون حجز مسبق.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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