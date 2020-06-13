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تفاصيل جديدة في "حادثة تعنيف زوجة الدرب".. استدعاء وهذا ما ألزم به الأب

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تفاصيل جديدة في "حادثة تعنيف زوجة الدرب".. استدعاء وهذا ما ألزم به الأب تفاصيل جديدة في "حادثة تعنيف زوجة الدرب".. استدعاء وهذا ما ألزم به الأب
مقيمة عمرها 16 وأم لثلاثة أبناء.. توقيف للزوج وقدوم من مكة للإجراءات

تفاصيل جديدة في

تعاطف كثيرون مع مقيمة آسيوية عنفها زوجها من بني جلدتها في محافظة الدرب شمال منطقة جازان؛ حيث نشرت "سبق" الواقعة أمس، فيما اتخذت الجهات المعنية إجراءات جديدة في القضية.

وكشفت مصادر "سبق" أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنفة وهي في عمر 16 عامًا تقريبًا وأم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنفة تحت مسؤوليته.

وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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