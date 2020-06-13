أخبار عاجلة

شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
افتتاح المساجد في الدوحة -
مباشر من أتلانتا .. مظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جديد -
لقاء تركي إيراني بشأن التسوية السورية -
مظاهرة سائقي تاكسي في الجزائر -
القاهرة: قد نلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة -
حريق في مستودع للأخشاب جنوب طهران -
أبرز تصريحات الرئيس بوتين حول الاضطرابات في أمريكا والسلاح الروسي -
لحظة هجوم سائق تاكسي على شرطة مرور وسط موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المجلس الدولي للأرشيف يضع "الدارة" على خريطته ضمن المؤسسات العلمية العالمية

Print
المجلس الدولي للأرشيف يضع "الدارة" على خريطته ضمن المؤسسات العلمية العالمية المجلس الدولي للأرشيف يضع "الدارة" على خريطته ضمن المؤسسات العلمية العالمية
الإشادة الثانية من المؤسسة العالمية الأم خلال شهر بعد أن أبرزت اسمها في قائمة الشرف

المجلس الدولي للأرشيف يضع

ضمّن المجلس الدولي للأرشيف في باريس اسم دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية ضمن المؤسسات العلمية العالمية ذات العلاقة بالمؤسسة الدولية على خريطة النشاط التفاعلي الافتراضي خلال أسبوع الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف 2020 الذي وافق الثلاثاء الماضي التاسع من يونيو.

وتعد هذه الإشادة الثانية من المؤسسة العالمية الأم للأرشيفات في دول العالم لدارة الملك عبدالعزيز خلال شهر واحد بعد أن أبرزت اسمها في قائمة الشرف للمؤسسات البحثية ودور النشر، التي دعمت التقيد بالبقاء في المنازل بسبب جائحة كورونا بتنفيذها مجموعة من المحاضرات التثقيفية والتخصصية الافتراضية التي حظيت بمتابعة متصاعدة من قبل متخصصين وعامة من داخل المملكة وخارجها بمشاركة أسماء سعودية وعربية وموضوعات متنوعة أيضًا.

وأتاحت الدارة لمحفوظاتها من المصادر التاريخية القديمة وإصداراتها وخدماتها العلمية لتواصل حركة البحوث والدراسات مسيرتها دون توقف جعلها محل إشادة الجميع على رأسها المجلس الدولي للأرشيف بباريس.

يذكر أن منتدى الدارة يواصل بث محاضراته على قناة الدارة على اليوتيوب والإفادة من برنامج الاتصال المرئي.

دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية تدين استمرار تجاهل سلطات الاحتلال القرارات الدولية

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

السعودية من الوجهات الأكثر أمانًا في صيف 2020.. هنا التفاصيل

شبكة عيون الإخبارية