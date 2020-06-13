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نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى

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نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى
بسبب "كورونا" وإعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة أخيراً

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

أدى نقص العمالة وندرة الحاويات في الموانئ الهندية بسبب أزمة (كوفيد - 19) على صادرات الأرز إلى .

وذكرت تقرير "إيكونوميك تايمز" الهندية أن صادرات الأرز الهندية غير قادرة الوصول إلى السعودية وكذلك عدد من الدول الخليجية والإفريقية بسبب النقص الكبيرة في العمالة.

وأشار التقرير الى أن مصدري الأرز في الهند يعانون أزمة كبيرة في الوقت الحالي حيث إن فيروس كورونا أوجد عديداً من المشكلات من بينها التصدير لكبار الدول المستهلكة للأرز الهندي.

وذكر التقرير أن السعودية تعد من كبار مستوردي الأرز البسمتي من الهند، مشيراً إلى أن هناك بعض التحسن في ميناء كولكاتا لكنه غير كافٍ ولم تعد الأمور بعد الى طبيعتها بسبب إعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة، وألحق أضراراً كبيرة بمخازن وكلاء الشحن وشركات الشحن المختلفة.

فيروس كورونا الجديد

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