أخبار عاجلة

شاهد الظهور الأول للسقا وأمير كرارة برعاية سينرجى (فيديو) -
نشرة أخبار اليوم السابع: السيسي يطمئن على شاب مصاب فى الشارع..والدورى يعود ٢٥ يوليو المقبل -
افتتاح المساجد في الدوحة -
مباشر من أتلانتا .. مظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل جديد -
لقاء تركي إيراني بشأن التسوية السورية -
مظاهرة سائقي تاكسي في الجزائر -
القاهرة: قد نلجأ لمجلس الأمن بشأن سد النهضة -
حريق في مستودع للأخشاب جنوب طهران -
أبرز تصريحات الرئيس بوتين حول الاضطرابات في أمريكا والسلاح الروسي -
لحظة هجوم سائق تاكسي على شرطة مرور وسط موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

Print
بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته .. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته
في تكريم غير اعتيادي بالمكسيك

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

جرى تكريم غير اعتيادي للاعب كرة القدم، ألكسندر مارتينيز، البالغ 16 عامًا الذي قتل على يد شرطي في المكسيك.

ووفقا لوكالة "رويترز"، شارك ما يقرب من 12 لاعبا في الفريق بحفل وداع زميلهم مارتينيز في ملعب لكرة القدم.

حيث جلب أصدقاء ورفاق مارتينيز، نعش اللاعب إلى الملعب ومرروا الكرة لتصطدم بحافة التابوت وترتد مباشرة إلى زاوية المرمى، ليسجل هدفًا أخيرًا له ويحتفل به اللاعبون، في مشهد وداعي مؤثر.

وحضر الجنازة حوالي 300 شخص.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام مكسيكية فإن المراهق المكسيكي لقي حتفه عند خروجه مع أصدقائه لشراء الصودا على دراجة نارية، وفشل في التوقف عند نقطة تفتيش في بلدة "أكاتلان دي بيريز فيغيروا" الجنوبية؛ مما أدى إلى إطلاق ضابط شرطة النار على رأس الشاب وقتله.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مارتينيز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية انتقل من الولايات المتحدة إلى المكسيك لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احتجاجات تنديدا بالسياسة المصرفية في لبنان .. بالفيديو

احتجاجات تنديدا بالسياسة المصرفية في لبنان .. بالفيديو

بالفيديو :أهالي السويداء يواصلون انتفاضتهم في وجه النظام السوري مطالبين بإسقاط بشار الأسد

بالفيديو :أهالي السويداء يواصلون انتفاضتهم في وجه النظام السوري مطالبين بإسقاط بشار الأسد

ليرة لبنان تهوي.. والنار تلتهم المصرف المركزي شمالا .. بالفيديو

ليرة لبنان تهوي.. والنار تلتهم المصرف المركزي شمالا .. بالفيديو

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يسجل هدفًا بعد موته

شبكة عيون الإخبارية