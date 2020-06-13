"تركيا" ضمن أقل الدول سلامًا في أوروبا بمؤشر السلام العالمي 2020

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التقييم يشمل الصدامات الداخلية والخارجية والعسكرة والأمن المجتمعي

حلّت تركيا في المركز 150 بين 163 دولة، واقعة بين كوريا الشمالية وفنزويلا، لتكون بذلك ضمن أسوأ الدول من حيث مؤشر السلام بين الدول الأوروبية.

ونشر معهد الاقتصاد والسلام آخر إحصائيات لمؤشر السلام العالمي 2020، والذي يقيس مستويات السلام في 163 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن تقييم الدول يتم من خلال 23 بندًا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: "الصدامات الداخلية والخارجية، والعسكرة، والأمن المجتمعي”.

المعهد أوضح في تقريره أنه بالرغم من أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن مؤشر السلام حول العالم لعام 2020 تراجع بنحو 0.34% خلال العام الأخير، مشيرًا إلى أنه التراجع التاسع خلال 12 عامًا الأخيرة.

التقرير أوضح، بحسب زمان التركية، أنه قد تم تسجيل تحسن في 81 دولة على مدار العام الماضي، وأن مؤشر السلام في 80 دولة أخرى ازداد سوءًا خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن أيسلندا مستمرة على رأس قائمة الدول الأكثر سلامًا منذ عام 2008، وبعدها نيوزيلندا، ثم النمسا، والبرتغال، والدنمارك.

أما الدول الأقلّ سلامًا، فكانت أفغانستان، ومن بعدها سوريا، ثم العراق، ثم جنوب السودان، ثم اليمن.