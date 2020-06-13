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مسارات جديدة تشهدها الجامعات .. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

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مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة مسارات جديدة تشهدها الجامعات .. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة
إدراج في التعليم العام والأهلي بعد اتفاق مع وزارة التعليم.. وشكر على التفاعل

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

بدأت بعض الجامعات بإدراج جزء من التخصصات الثقافية والفنية؛ وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج هذه المسارات الجديدة في التعليم العام والأهلي.

وشكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"؛ هذه الخطوة المتمثلة في استحداث كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، وكذلك الماجستير في الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في @_KSU، ‏بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity ، ‏ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb ، شكرًا أخي @minister_moe_sa ، ‏شكرًا للجامعات على تفاعلهم #رؤية_المملكة_2030".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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