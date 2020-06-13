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دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان

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ضبط ومصادرة الآلات المستخدمة وجارٍ اتخاذ اللازم بحقه

دهم سكن عشوائي حوّله صاحبه إلى صالون حلاقة بجازان

دهمت أمانة منطقة جازان ممثلة بقسم صحة البيئة، سكناً عشوائياً حوّله حلاق إلى صالون للحلاقة.

وأظهرت صور لحظة دهم فرق البلدية للسكن العشوائي الذي يفتقر للشروط الصحية، حيث تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحلاقة.

وأوضحت أمانة جاران أنها ضبطت الحلاق لمخالفته الأنظمة والتعليمات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد وجهت بإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراءٍ وقائي للحد من انتشار .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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