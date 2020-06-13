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.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

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روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا .. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا
114 حالة في أدنى حصيلة وفيات يومية بالبلاد منذ الثامن من يونيو

روسيا.. تراجع ملموس في وفيات كورونا اليومية والإصابات تتخطّى الـ520 ألفًا

شهدت حصيلة الوفيات جراء المستجد في انخفاضًا ملموسًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي؛ عن رصد وفاة 114 مصابًا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 183 حالة وفاة أمس).

وتعدّ هذه أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا في روسيا منذ الثامن من يونيو، عندما تم تسجيل 112 وفاة، وأصبح بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى الـ6829.

وأكد التقرير، بحسب روسيا اليوم، تسجيل 8706 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 8987 إصابة في اليوم السابق)؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 520129 إصابة مؤكّدة؛ بينها 238659 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعًا بـ3321 حالة نشطة مقارنة مع يوم أمس).

ويعود أكبر عدد من الوفيات والإصابات الجديدة (44 وفاة و1493 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررًا بالوباء بـ204428 إصابة مؤكدة، بينها 3231 حالة وفاة.

وتماثل 5271 شخصًا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير (ما يمثل انخفاضًا لليوم الرابع على التوالي في معدل حالات الشفاء)؛ ما يرفع عدد المتعافين إلى 274641 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى اليوم 14.5 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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