أخبار عاجلة

زينب غريب تكشف اسرار "رضوى لوز العنب" واسباب غيابها عن التمثيل قبل مسلسل 100 وش -
محمد عبد العظيم يكشف كواليس مشاركته في مهرجان كان مرتين .. وسر تألقه بدور سامح الضلالي -
شريف الدسوقي يكشف اسرار دور عم سبعبع وكواليس سرقات عصابة الـ 100 وش -
وزارة الهجرة ترجمة حلقات مسلسل الاختيار الي الانجليزية و تقديمه لابناء المصريين ا في الخارج -
صاحبة افيه معنديش قريب ولا حبيب ولا غريب .. دنيا ماهر تكشف كواليس دور نجلاء الكئيبة في 100 وش -
مصطفى درويش يكشف كواليس شخصية فتحي البلطجي واسباب تخطيطه لخطف مكة محمد صلاح | واحد من الناس -
اخر النهار | القبض علي المتهم بالبصق داخل الصيدلية في طنطا -
اخر النهار | تقرير | روسيا تعتمد عقارا لاستخدامه في العلاج من فيروس الكورونا -
اخر النهار | تقرير | الدولة تعلن عودة حركة الطيران و السياحة من اول يوليو المقبل -
سارة حجازي: قصة الناشطة المصرية التي تركت رسالة للعالم قبل وفاتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا بالهند.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات و386 وفاة خلال يوم

Print
كورونا بالهند.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات و386 وفاة خلال يوم كورونا بالهند.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات و386 وفاة خلال يوم
سجلت 11458 حالة إصابة لترفع الإجمالي إلى 308993

كورونا بالهند.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات و386 وفاة خلال يوم

سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 11458 مصابًا، كما سجلت 386 حالة وفاة.

ووفقًا للبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية بحسب اليوم، صباح اليوم السبت: إن 145779 مريضًا يتلقَّون حاليًّا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصًا آخر تماثل للشفاء.

وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم؛ حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلًا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

اخر النهار | تقرير | روسيا تعتمد عقارا لاستخدامه في العلاج من فيروس الكورونا

اخر النهار | تقرير | روسيا تعتمد عقارا لاستخدامه في العلاج من فيروس الكورونا

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - بعد تفشي فيروس كورونا.. كيف ترفع مناعتك ضد الفيروسات؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

مساء dmc - في حالة ظهور مصل لعلاج فيروس كورونا هل ستُقبل عليه أم لا؟

شبكة عيون الإخبارية