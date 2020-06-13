كورونا بالهند.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات و386 وفاة خلال يوم

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سجلت 11458 حالة إصابة لترفع الإجمالي إلى 308993

سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 11458 مصابًا، كما سجلت 386 حالة وفاة.

ووفقًا للبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية بحسب روسيا اليوم، صباح اليوم السبت: إن 145779 مريضًا يتلقَّون حاليًّا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصًا آخر تماثل للشفاء.

وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم؛ حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلًا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.فيروس كورونا الجديد