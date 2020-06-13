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"أمير القصيم" يشكر جمعية "قدرة" النسائية على "نهر العطاء"

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"أمير القصيم" يشكر جمعية "قدرة" النسائية على "نهر العطاء" "أمير القصيم" يشكر جمعية "قدرة" النسائية على "نهر العطاء"
أطلقت منصة "تام" ومبادرة "قدرة واقتدار" لدعم الأسر المنتجة

تلقَّت رئيسة مجلس إدارة جمعية قدرة النسائية بـعنيزة نهلة بنت محمد الجميعة، خطاب شكر من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، نظير دور عضوات مجلس الإدارة ومنسوبات الجمعية في مبادرة نهر العطاء.

وأطلقت جمعية قدرة بالتعاون مع مركز اكتفاء التابع لجمعية البر الخيرية وفريق غيث التطوعي (منصة تام)؛ وهي منصة تسويقية للأسر المنتجة تهدف لعرض المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة قدرة واقتدار؛ وهي تقديم عدد من المساعدات المالية والسلال الغذائية للأسر المنتجة المتأثرة من جائحة كورونا.

وكان للجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت والصغيرة "منشآت" من خلال شراكة لتمكين المستفيدات من إقامة المشاريع والاستشارات ودراسة الجدوى وحضانات ومسرعات أعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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