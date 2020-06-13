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نداء "مخطط الـ 99 مليوناً ببيش".. استعجال البنية التحتية لإصدار رخص البناء

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محجوز بالكامل وفق بيانات "سكني" ولوحة المشروع تتحدث عن انتهائه نهاية العام!

نداء

طالب مواطنون، مقاول البنية التحتية في مخطط إسكان المنار بمحافظة بيش- شمال منطقة جازان، بسرعة إنجاز البنية التحتية؛ نظراً لقرب انتهاء المدة المحددة لاستخراج رخص البناء والقيام بأعمال البناء في القطع المحجوزة.

ورصدت "سبق" وضع المخطط الذي أصبح محجوزاً بالكامل وفق بيانات تطبيق "سكني"؛ حيث لقي إقبالاً كبيراً نظراً للحاجة، لكن أعمال البنية التحتية متواصلة رغم أن المدة المحددة لاستكمال المشروع أصبحت قصيرة.

ووفقاً للوحة المشروع، فإن المدة المحددة لأعمال المشروع تنتهي في آخر العام الميلادي الجاري، بيد أن الأعمال مازالت في تجريف الأشجار وتسوية الطرق وبلغت قيمة المشروع أكثر من 99 مليون ريال، فيما أشار مواطنون إلى أن إصدار رخص البناء وفق النظام يتطلب استكمال أعمال البنية التحتية.

نداء

نداء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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