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المكسيك تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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المكسيك تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المكسيك تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا
بلغ 5222 إصابة جديدة و504 وفيات

المكسيك تسجل رقماً قياسياً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل رقم قياسي بلغ 5222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات يوم الجمعة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 139 ألف إصابة و16448 وفاة.

وذكرت أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي كلوديا سينباوم، يوم الجمعة، أن المدينة سترفع خلال أيام القيود المفروضة على حركة السيارات والنقل العام، وستسمح لنحو 340 ألف عامل بالعودة إلى مصانعهم، وذلك رغم استمرار ارتفاع عدد المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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