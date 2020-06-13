"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدنّي مدى الرؤية حتى الـ8 م

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني مدى الرؤية.



وبيَّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع؛ تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت.الأرصاد حالة الطقس