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بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا

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بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا
اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم

بكين: إغلاق سوق كبير للمنتجات الزراعية بعد زيادة الإصابات بكورونا

أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين سوقًا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة صباح السبت بالتوقيت المحلي، بعد الإعلان يوم الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرًا.

ولم يتضح بعدُ كيف أصيب الرجلان بفيروس كورونا.

ويزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكّنت بالفعل من السيطرة على الوباء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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