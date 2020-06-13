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إيطاليا: 56 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 34223

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إيطاليا: 56 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 34223 إيطاليا: 56 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 34223
الحصيلة الرسمية للإصابات الإضافية بلغت 163

إيطاليا: 56 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 34223

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34223.

وأوضحت الوكالة أن الحصيلة الرسمية للإصابات الجديدة بلغت 163 مقابل 379 يوم الخميس، مشيرة إلى أن منطقة "لومبارديا" في شمال البلاد التي كانت أول منطقة يظهر فيها الفيروس في إيطاليا، لا تزال الأكثر تضرراً من الجائحة حيث سجلت 272 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا منذ بدء تفشي الفيروس في 21 فبراير إلى 236305 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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