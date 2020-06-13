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"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات

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"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات "ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات
العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي الفيروس

نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة، أن نحو خمسة المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي المسبب لمرض كوفيد-19؛ مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، ونحو 11 بالمئة من الوفيات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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