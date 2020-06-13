"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات

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العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي الفيروس

نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة، أن نحو خمسة المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.



وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، ونحو 11 بالمئة من الوفيات.فيروس كورونا الجديد