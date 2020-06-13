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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي

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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ونجران وأجزاء من الساحل الغربي
سحب رعدية ممطرة مصحوبة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاءٍ من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى بسرعة 18 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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