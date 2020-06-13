العناية بصحة الجلد والبشرة

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الجلد هو ما يحيط بجميع أجزاء الجسم والعناية بالجلد تدخل ضمن النظافة الشخصية والتي يقصد بها نظافة الجسم بكل اجزائه وأطرافه الجلد والشعر واليدين والقدمين والاظافر والاسنان وسلامة الجلد وصحة الشعر تعتبر من علامات الصحة والجمال ومن المعروف ان سطح الجلد يتسخ باستمرار بالأتربة والبكتريا الموجودة في الهواء فضلا عن الدهون التي تدخها الغدد الدهنية والعرق الذي تفرزه الغدة الدرقية الموجودة تحت الجلد ونظافة الجلد لا تضمن اعمال صعبة أو أدوات معقدة وكل ما يتضمن لعملية النظافة والطهارة هو المحافظة علي الوضوء والمحافظة علي الغسل الشرعي بالطريقة التي شرعت لنا السنة المطهرة سواء غسل حيض أو جنابة والاستحمام الدوري لنظافة البدن لصفة عامة وللغسل له فوائد عدة فهو يمل علي ازالة الاوساخ الموجدة في الجسم باستعمال الصابون الجيد المنظف الطبيعي ويحسن استعمال الماء الدافئ في الاستخدام ويعمل علي التخلص وازالة العرق والروائح الكريهة وانه يحسن جلد الجسم والبشرة ويعمل علي لمعتها يحسن احساسك بالانتعاش اذا كان لديك تعب جسدي فإنه يعمل علي إزالته ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية يخفف من توتر الاعصاب ومع كل ذلك يجب ان يكون لديك ادواتك الشخصية ليكي خاصة بيكي ويوجد أوقات علي بعض النساء يمتنعن عن الاستحمام وهذه الوقت تكون هذه فترة الحيض ويعتقدون ان هذا خاطئ مع العكس انه يجب في هذه الفترة الاستحمام اول بأول والتخلص من كل الروائح الكريهة.

نصائح هامة للعناية بالجلد

عدم التعرض المباشر لضوء الشمس الشديد لأنه ينتج عنه الاصابة بالسرطان كما انه يؤدي الي تعرض الجلد للتجاعيد وخصيصا للنساء. الاهتمام بتناول طعام صحي متكامل القيمة الغذائية والطعام الذي يوجد به البروتين والدهون والكربوهيدرات والطعام الذي يوجد به المعادن والفيتامينات لأنه اذا حدث ذلك اخذ كل عضو من اغضاء الجسم احتياجاته الخاصة به ومن ضمن هذه الاعضاء الجلد. عدم الاقتناع التام بمراكز التجميل لأي مناطق في الجسم سواء باستخدام الليزر المعروف بين كثير من السيدات وعمليات شفط الدهون من البشرة لان كل ذلك يؤثر بالسلب علي الجيد والبشرة معا او الوصفات الطبيعية فلا تصدقي اي شخص يقول ليكي ضعي علي وجهك قشر التفاح أو معجون الطماطم أو الشوفان أو الخيار أو الزبادي او اللبن الرائب او اي نوع من الخضار او اي نوع من الفاكهة لان كل هذه الاشياء بالخطاء فالأفضل لا تستمعي الي هذه النصائح. ويجب عليك معرفة ان المواد الكيماوية تضر الجلد للغاية مثل الصابون والمنظفات والكلور وماء النار فيجب عليك الحماية من كل هذه الاشياء فيجب عليك استعمال قفاز جلد اثناء التعامل مع هذه المواد بطريقة مباشرة. الابتعاد تماما عن الملابس المصنوعة من البولستر لأنه تم اكتشاف ان هذه الملابس تؤدي الي الاصابة بأمراض السرطان مثل سرطان الثديين وسرطان الجلد المشار اليه في موضعنا ويجب عليك استعمال ملابس قطنية واذا حدث واستخدمت هذه الملابس تكون لوقت قصير. تجنبي تماما استعمال مزيلات العرق ومستحضرات التجميل التي بها رائحة قوية لان بها مواد في غاية الخطورة وهي المواد الكيماوية التي تساعد علي نفخ الانسجة المحيطة بالغدد الدرقية مما يضيق من وسع الفتحة فينتج عنه حدث وقتي في تخفيض العرق علي الجلد وهذا ينتج عنه تراكم العرق في الغدة الدرقية ويؤدي الي تكوين حويصلات مائية واحيانا صدى فلا يجب ازالة العرق الا بطريقة واحده الا وهي الماء والصابون والشبة التي تكون عند العطار وهذه الطريقة امنة تماما. اذا حدث للجلد اي التهابات او حكة شديده فإن افضل ما يخفي هذه الالتهابات او الحكة هو الماء الباردة ولكن احذري من الماء الساخنة.

ملابس تسبب أمراض للجلد

البنطلونات الضيقة: ان البنطلون الضيق او الحزام الضيق علي البطن يؤدي الي ظهور التهابات وحكة شديدة مع احمرار مع اصابة المعدة بحرقان وانتفاخ ويمكن ايضا ان تسبب البنطلون الضيق بالنسبة للنساء السمنة المسترة وتعب المثانة والتهابات بها اما للرجال تؤثر علي عدد الحيوانات المنوية التي ينتجها الجسم.

البوليستر: يحذر من استعمال الملابس ذات الالياف الصناعية لأنها تشكل خطورة علي الجسم مما ينتج عنه حكة والتهابات ويوجد بهذه الملابس مواد كيماوية فبتالي فان الجلد يمتص هذه المواد الكيماوية.

الملابس الداخلية: ليس نعني بها الملابس الداخلية بعينها ولكن نعني الاشرطة الذي بها الشديدة التي تؤدي الي حدوث التهابات وممكن ان تؤدي الي جلطة في العروق وايضا الشد الذي ينتج من لبس هذه الملابس يؤدي الي فرط مياه البول واضعاف عضلات البطن السفلي وحدوث ترهلات في البطن اما بالنسبة للناء ولبسهم الداخلي ومنها مشدات الصدر أو المعروف حمالة الصدر يجب ان لا تكون صيقة ومضغوطة لان هذا يسبب ضغط علي العضلات مما يجعل الظهر منحني ومائل الي الامام وايضا لبس حمالة الصدر باستمرار يؤدي الي سرطان الثدي والي التهابات الجلد والحكة والالام الكتف والظهر واحيانا صداع.

طرق العناية بالبشرة

لكي تحصلي علي بشرة ناعمة وصافية فيجب عليك معرفة نوع بشرتك حتي يمكنك الاهتمام بها.

البشرة العادية: هي بشرة ليست دهنية او لامعه وهي تعتبر افضل انواع البشرة لان لا يوجد بها أي حب شباب أو الرؤوس السوداء وتكون ليس بها اي بقع.

طريقه العناية

لها اكون الاستمرار علي الوضوء

العناية بالغسل الشرعي الذى حثنا علية ديننا

غسل الوجه بالغسول المناسب للبشرة وخاصة عند التعرض للشمس

عند تنشيف الوجه استخدم فوطة قطنية وعند التنشيف لا تحك بشرتك يمكن عن طريق الضغط او المسح برفق.

البشرة الدهنية: هذه البشرة تظهر لامعه نتيجة ما يوجد بها من دهون افرازات دهنية زيادة عن المفروض بها وهذه الدهون تؤدي الي فتح المسامات ووسعها وبالتالي يتم ترخية الجلد وهذه البشرة يكثر بها حب الشباب والبقع والحبوب وزيادة الرؤوس السوداء بها ومع كل هذا لا تظهر علامات الشيخوخة والتجاعيد الا مؤخرا.

وطريقة العناية بها

تحتاج هذه البشرة الي الاهتمام المستمر وغسيلها بالغسول المناسب بها ويفضل ان تكون الماء فاترة ومريحه للوجه

هذه البشرة بحاجة الي حمام بخار باستمرار لتنظيف الشوائب بها لان هذه البشرة من اكثر الانواع التي تجذب الاتربة لديها وحمام البخار يتم عن طريق استخدام الماء الساخن وماء الورد

العسل الابيض مفيد للغاية لهذه البشرة ويمكن استخدامه مع عصير الليمون فيؤدي الي جفاف البشرة وعند استخدام هذه الوصفة يجب تغطية الوجه بقبعة حتي لا يتأثر ويغسل الوجه قبلها بالماء الفاتر وبعدها يوضع الخليط لمدة 30 دقيقة .

البشرة الجافة: هي بسرة ذات معاملة خاصة لأنها تتأثر بالظروف المناخية وهي دائما بها قشف وتقشر لان الغدد الدهنية بها قليلة للغاية واحيانا نادرة.

طرق العناية بها

الغسيل باستمرار عن طريق المحافظة علي الوضوء

الابتعاد عن استخدام الماء الساخن او الفاتر

الابتعاد عن الكحول والبارفانات وهذا لجميع انواع البشرة

الابتعاد عن الشمس قدر الامكان

الابتعاد عن الرياح الشديدة وتيارات الهواء القوية لأنه تؤدي الي خشونة البشرة