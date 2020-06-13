روتين يومي للعناية بالبشرة

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كل بنت تسعى في الحصول على بشرة نقية ونضرة وخاصة في فصل الصيف لذلك نقدم لكم الروتين اليومي في للحفاظ على بشرتك.

الخطوة الأنواع: اختيار الغسول المناسب

لا بد من أختار غسول مناسب لنوع بشرتك، فإذا كانت دهنية عليك اختيار نوع غسول خلي من الزيوت ومصنوع من; الطين او الفحم ليعمل على تنظيف البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة منها.

واذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة استخدمي غسول من المياه، ما يعرف بمياه ميسيلار لأنها خالية من المواد الحافظة وتعمل على تنظيف البشرة وإزالة السموم

واذا كنتي من أصحاب البشرة العادية اختاري غسول الذي يأتي على شكل رغوة لأنه يعمل على زيادة نعومتها

اما اذا كنتي من أصحاب البشرة الجافة استخدمى غسول شبيه بالمرهم لأنه يعمل على ازالة الاوساخ ويحميها من الجفاف وزيادة من الرطوبتها.

الخطوة الثانية: لا بد من تونر، ولا بد أيضا من اختيار التونر المناسب لنوع بشرتك.

والوقت المفضل لاستخدام التونر هو بالتحديد بعض غسل الوش حتى تتخلصي من اي زيوت موجودة على البشرة ويصغر من المسام

الخطوة الثالثة: عليك ترطيب الوجه

هذه الخطوة مهمة جدا للبشرة، لأن الكريمات المرطبة تعمل ترطيب البشرة

الخطوة الرابعة: استخدام كريم العيون

هذه الخطوة أيضا لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة مهما كان عمرك لابد من استخدام كريم مرطب جيد للمنطقة العين لحمايتها من التجاعيد والخطوط والهالات السوداء

الخطوة الخامسة: استخدام واقي شمس

وهي أيضا خطوة مهمة جدا لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، والوقاية أيضا من البقع الداكنة والتصبغات على الوجه.