أفضل أنواع الزيوت لتفييح البشرة

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تعتبر الزيوت الطبيعية الطرق الفاعلة التي تساعد في تفتيح البشرة، لذلك نقدم لكم أفضل أنواع الزيوت لتفتيح البشرة.

أفضل أنواع الزيوت لتفتيح البشرة

زيت اللوز الحلو

يحتوي زيت اللوز الحلو على الكثير من الفيتامينات الضرورية للبشرة، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء، والبقع الداكنة وتحمي البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

وصفة زيت الحلو لتفتيح البشرة

خلط زيت اللوز الحلو مع ملعقة من الحليب وملعقة من قشر البرتقال، ويجرى الخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ويتم توزيعها على البشرة والرقبة وتترك لمدة 3/1 ساعة وبعدها يتم شطف البشرة بالماء الفاتر ومن المفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

زيت الليمون

يحتوي زيت الليمون على الكثير من الخصائص الحامضة، وهذه الخصائص تعمل على تفتيح البشرة وزيادة نعومتها.

وصفة زيت الليمون لتفتيح البشرة

وضع قطرات من الليمون على كوب ماء، مع بعض قطرات من زيت الهند، ويتم تدليك البشرة بالخليط مرة يوميا لتفتيح البشرة وزيادة نعومتها وإشراقها.

زيت الورد يعتبر زيت الورد من الزيوت المهمة التي تساعد على شد البشرة وزيادة نضارتها. وصفة زيت الورد لتفتيح البشرة خلط بعض قطرات من ماء الورد مع 2 ملعقة من الحليب، وبعدها نقوم بتدليك البشرة بالمزيج لمدة ربع ساعة تقريبا، وبعدها تقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر.

زيت اللافندر

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يساهم في علاج حب الشباب الحروق، فضلاً عن فعاليته في تفتيح البشرة

وصفة زيت اللافندر لتفتيح البشرة

من الممكن استخدام زيت اللافندر بشكل موضعي على البشرة. ويمكن استخدامه من خلال إضافة بعض قطرات من زيت اللافندر إلى حمام بخار وتعريض الوجه إلى البخار المتصاعد ما يساعد على تنظيف البشرة.

زيت خشب الصندل

يحتوي زيت خشب الصندل على خصائص قوية جداً في تفتيح البشرة، فهو يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والبثور والبقع الداكنة ويعتبر زيت خشب الصندل زيت مثالي في تفتيح وتبييض البشرة، فهو يستخدم كتونر للبشرة، كما يمكنك تطبيقه على البشرة ليلا فقط.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين "هـ" ما يجعله ممتاز ومميز في تغذية البشرة وزيادة نعومتها وإشراقها.

وصفة زيت الزيتون لتبييض للبشرة خلط 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نصف كوب زيادي و3 ملاعق كبيرة من العسل الابيض، وتطبق الخليط على البشرة مرة واحدة في الأسبوع.

زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من الزيوت المهمة في تبييض البشرة، إذ أنه يعمل على محاربة علامات الشيخوخة وإزالة الحبوب من البشرة، ويحافظ على رطوبتها ويقلل من تصبغات البشرة ويساعدها في التخلص من الزيوت الزائدة من البشرة.

زيت الجزر يحتوي زيت الجزر على البيتا كاروتين الفعال في تفتيح البشرة، كما يساعدها على التخلص من التصبغات