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نجيب ساويرس يقترح مسابقة لأفضل 3 تغريدات في تويتر: "نعمل لجنة حكام تختار"

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مصراوي Masrawy

11:57 م الجمعة 12 يونيو 2020

(مصراوي):

اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تدشين مسابقة وجائزة مالية لأفضل 3 تغريدات لمتابعيه عبر حسابه في موقع "تويتر"، بعد أن طالبته أحد التعليقات بالتبرع بملبغ مبلغ مالي.

وكتبت: "ليه حضرتك متفرحش الفولورز بتوعك وتعمل جيف أواي على مبلغ مالي بدون سبب".

ورد ساويرس بتغريدة: "ممكن نعمل مسابقة أقوى تويت ونعمل حساب بنكي كل واحد يدفع جنيه علشان يشترك وبعدين أنا أدفع أد كل اللي ادفع ونعمل 3 جوايز لأحسن تلات تويتات؟ بس حد غيري يوضب الموضوع ونعمل لجنة حكام محترمة تختار؟ بس زي ما قلت حد من بتوع الـit يوضب الموضوع مش أنا".

وأعرب عدد من المعلقين بإعجابهم بالمقترح، فقال أحدهم: "خلاص يبقى كل حد فينا يحطلك جنيه في حسابك يوميًا ويوميًا تختار أسامي توزع عليهم الـ7 ملايين".

وفي تغريدة أخرى وجه أحد المتابعين سؤالًا لساويرس قائلًا: "سؤالي بجد لك أو لمتابعينك لو فيه شخصية في فيلم سينمائي على مدار تاريخ السينما المصرية، تحب انك تلعبها أو شايف فيها حاجة منك أو تتمنى تكون زيها مين هي الشخصيه دي؟؟؟ أنا إجابتي هتكون بعد إجابتك يا باشمهندس ولو ممكن متابعينك يشاركوا برضه".

ورد نجيب ساويرس: "رامبوا" لتعلق إحدى متابعيه: "‏‎رامبو بقى من شخصيات السينما المصرية؟! فعلًا ؟"، ليرد عليها قائلًا: "‏مخدتش بالي أنها السينما المصرية.. لو السينما المصرية محمود عبدالعزيز في الكيت كات أو نجيب الريحاني في لعبة الست".

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