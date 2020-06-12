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الحريري يسخر من أبرز حلفائه: معقول أن مصيري السياسي مرهون بقرار منك؟

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الحريري يسخر من أبرز حلفائه: معقول أن مصيري السياسي مرهون بقرار منك؟ الحريري يسخر من أبرز حلفائه: معقول أن مصيري السياسي مرهون بقرار منك؟

جي بي سي نيوز :- سخر رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، من أبرز حلفائه السابقين رئيس "حزب القوات" سمير جعجع، بعد تصريحات اعتبر فيها أن حساباته السياسية أنقذت الحريري من نهايته السياسية.

وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، متوجها إلى جعجع بالقول إنه لم يكن يعرف أن حساباته السياسية دقيقة إلى هذه الدرجة، وأضاف ساخرا: "كان يجب أن أشكرك لأنه لولاك كان من الممكن أن تكون نهايتي"، وسأل الحريري جعجع: "هل من المعقول أن ترى أن مصيري السياسي كان مرهونا بقرار منك؟"، وتابع: "هزلت.. إذ يبدو أنك لا تعرف حتى الآن من هو سعد الحريري".

 

وكان جعجع قال في حديث لصحيفة "الأهرام المصرية" إنه "لم يتخل عن دعم الحريري، ولكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتوليه رئاسة ، وكان من الممكن أن تكون نهاية له، وفق حساباتنا".

وتعود أسباب القطيعة بين الحريري وجعجع إلى خليط يجمع بين الشخصي والسياسي، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، وقد بلغ ذروته بعدم تسمية نواب "حزب القوات اللبنانية" برئاسة جعجع، الحريري لتولي رئاسة الحكومة الأخيرة قبل أن يعلن الأخير عزوفه عن الترشح.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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