الجزائر تسجِّل 109 إصابات جديدة بكورونا.. والمغرب ترصد 73 إصابة

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ارتفع العدد لـ10698 حالة في الأولى.. وفي الثانية لـ8610

أعلن جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، اليوم تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 10698 حالة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 وفاة.

وأشار إلى شفاء 68 حالة جديدة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7322 حالة.

على جانب آخر، سجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 32 حالة بمدينة مراكش، و26 بمدينة طنجة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8610، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد إعلان وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل في المجموع إلى 7618 بعد تعافي 35 شخصًا آخرين. مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 380 ألفًا و532 حالة بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد