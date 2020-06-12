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تعلن تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة

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مصر تعلن تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة تعلن تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة
"الصحة": ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات

مصر تعلن تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وخروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين.

وقال "مجاهد" إنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع بأن المحافظات التي سجّلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس. مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 41303 حالات، من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها؛ وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة. الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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