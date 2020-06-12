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"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة

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"صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة "صحة العاصمة المقدسة" تكشف حقيقة إحصائية متداوَلَة لمصابي "كورونا" لقرى شرق مكة
دعت لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

أكدت صحة مكة المكرمة أن ما يُتداول حول إحصائية المستجد، فيما يخص توزيع الحالات على عدد من القرى والمراكز التابعة لمكة المكرمة، غير صحيح.

وقالت صحة مكة: ‏‎"ننبه الجميع بأن الإحصائية المتداوَلَة في وسائل التواصل المختلفة لإحصائية فيروس ‎كورونا الجديد غير صحيحة". داعية الجميع للتأكد من الأرقام عبر المصادر الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إحصائية لفيروس كورونا المستجد في عدد من مراكز وقرى، تقع شرقي مكة المكرمة، منسوبة لصحة العاصمة المقدسة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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