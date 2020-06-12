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"‏آل منيف" رئيسًا لبلدية صامطة خلفًا للدغريري

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"‏آل منيف" رئيسًا لبلدية صامطة خلفًا للدغريري "‏آل منيف" رئيسًا لبلدية صامطة خلفًا للدغريري

صدر قرار نايف بن مناحي بن سعيدان، أمين منطقة جازان، بتكليف الدكتور سالم بن علي آل منيف رئيسًا لبلدية محافظة صامطة خلفًا للمهندس هادي بن علي الدغريري، الذي صدر القرار بتكليفه رئيسًا لبلدية محافظة صبيا.

ويأتي تكليف “آل منيف" رئيسًا لبلدية محافظة صامطة ضمن استراتيجية أمانة منطقة جازان للاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في البلديات كافة، وتطوير مختلف أعمالها وخدماتها حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

من جانبه، شكر "آل منيف" أمين منطقة جازان على هذه الثقة الغالية، ودعمه لما من شأنه الارتقاء بالخدمات البلدية في بلديات المنطقة كافة، داعيًا الله أن تكون هذه الثقة حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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