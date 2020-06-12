أخبار عاجلة

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم -
مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال -
‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة -
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!! -
أحلام البنيان تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى -
"الحجرف" يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية -
"المطلق": تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل -
العودة للحياة الطبيعية ليس انتهاء للفيروس.. "الدهاس" يحذر من خروج الأطفال -
موريتانيا تسجل 104 حالات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1887 مصابًا -
"الأزرقي": كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام من مصاب ليست لديه أعراض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه

Print
جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه جازان.. والدة المفقود "هاني خرمي" تدخل المستشفى بحالة حرجة حزناً عليه
بعد شهر على اختفائه.. ودعوات لتكثيف البحث عنه

جازان.. والدة المفقود

دخلت والدة الشاب هاني محسن أحمد خرمي، المفقود منذ شهر في ظروف غامضة للمستشفى في حالة حرجة، وذلك حزناً على ابنها المفقود.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ شهر، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مؤكداً دخول والدته في حالة حرجة للمستشفى، راجياً من الله أن يلطف بها.

وبين أنهم يواصلون البحث عنه وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين:

0509884717

0537636806مفقود جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

فِرق مستشفى الخرمة تزور 6 عوائل وتكشف على المصابين بـ"كورونا" والمخالطين لهم

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

مسؤولو الاتحاد الأوروبي: أغسطس موعد استكمال مباريات دوري الأبطال

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

‏"كفاءة": وضع الثلاجة في مكان حار وقرب مصادر الضوء يزيدان من استهلاك الطاقة

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

شبكة عيون الإخبارية