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استشاري يتوقع زيادة في حالات "كورونا" الفترة المقبلة بسبب التوسع في الفحوص

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استشاري يتوقع زيادة في حالات "كورونا" الفترة المقبلة بسبب التوسع في الفحوص استشاري يتوقع زيادة في حالات "كورونا" الفترة المقبلة بسبب التوسع في الفحوص
أكد أن الارتفاع في الإصابات لا يدعو للقلق بسبب النظام الصحي القوي للمملكة

استشاري يتوقع زيادة في حالات

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالإله المحيا، ارتفاع أعداد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة بسبب التوسع في الفحوص، مطمئنًا بأن هذه الزيادة لا تعد مؤشرًا مقلقاً بذاتها، مرجعاً الزيادة الأخيرة في الحالات إلى عدم التزام مجموعة من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلوكيات الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وقال الاستشاري لـ"": "قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة زيادة في الحالات بسبب التوسع في الفحص من خلال عيادات تطمن التي تتيح للمواطن والمقيم إجراء الفحوص في حال ظهور أي أعراض لديهم، وبإذن الله لن يكون هذا مؤشراً مقلقاً بذاته"، مؤكداً أن المهم أن يكون النظام الصحي لدينا قادراً على استيعاب الحالات؛ وهو كذلك حسب تصريحات وزارة الصحة.

ونوه الاستشاري المحيا إلى الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة منذ بداية الجائحة، وأثمرت في نجاحها بقدر كبير في تسطيح منحنى كورونا في المملكة، وهي ما زالت إلى الآن قادرة على ذلك، مضيفاً: أن "الانخفاض في الحالات قد لا يكون من السهل توقعه". وتابع: "لكن كل خطوة من خطوات المسح التي تقوم بها وزارة الصحة ستقربنا بشكل كبير بإذن الله إلى المرحلة الأخيرة من المنحنى وهي الهبوط".

وتوقع أن يقل انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية خلال فصل الصيف.

وسجلت المملكة اليوم، أكثر من 27 ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو معدل قياسي في أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة، فيما بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة حتى اليوم 1.069.636 فحصًا، بعد تسجيل 27.324 فحصًا جديدًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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