صيفية جامعة المؤسس.. 1588 عضو هيئة تدريس يقدمون 3461 مقرراً دراسياً عن بُعد

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لأكثر من 39 ألف طالب وطالبة

تواصل جامعة الملك عبدالعزيز، تقديم الفصل الدراسي الصيفي بنظام التعليم عن بعد لـ39,278 طالباً وطالبة، وذلك ضمن جهودها وإجراءاتها التعليمية خلال فترة التعليق المؤقت للدراسة، حيث تقوم عمادات تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد والقبول والتسجيل بجانب القطاعات المساندة والكليات بتذليل أي صعوبات تقنيّة أو فنيّة تعترض مستخدمي برامج التعليم والعمل عن بُعد.

وكلّفت الجامعة 1,588 عضو هيئة تدريس لمواصلة مهام التدريس عن بعد في 3,461 مقرراً دراسياً، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والإرشادية التي تتطلب معها المساندة وتقديم الدعم والمشورة للطلاب والطالبات، للتكيف مع استخدام البرامج خلال فترة تعليق الدراسة، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم خلال فترة الدراسة بنظام التعليم عن بُعد.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن إقرار الفصل الدراسي الصيفي تم من أجل مصلحة الطلاب والطالبات لا سيما الخريجين منهم، لافتاً إلى عقد العديد من الاجتماعات الدورية واللقاءات والدورات والورش لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات والعمادات باستخدام البرامج والتطبيقات التقنية عن بعد.

وقال: إن "الفصل الصيفي سجل التزاماً كبيراً في انتظام الطلاب والطالبات بطاقة إجمالية وصلت لـ212,537 طالباً وطالبةً، بعدد جلسات 8,852 تم إنشاؤها، بما يزيد عن 19 ألف ساعة بمدة جميع الجلسات، وسجلت لوحات النقاش عدد 8,852، فيما قدّمت برامج الدعم الفني لـ2,621 مستفيداً ومستفيدة".

وأكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أن الدراسة والأنشطة والفعاليات اللاصفية مستمرة عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز ولله الحمد، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في توفير البنية التحتية القوية للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في التعليم الجامعي، والتوجيهات والمتابعة السديدة من الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم.جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز